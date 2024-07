Calabria, l'ex presidente della Regione Nino Spirlì: "Ho il cancro, ringrazio tutti quelli che mi nutrono con le flebo dell'amore"

L'ex presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì racconta la sua malattia. "Cari amici ho lotto contro il cancro" ha scritto sui social, un messaggio doloroso ma allo stesso tempo pieno di speranza: «Spero di vincere. E lo farò, con l'aiuto dei medici e delle vostre preghiere». Poi ha ringraziato tutte le Amiche e tutti gli Amici che, quotidianamente, lo contattano tramite social e lo rafforzano "con flebo d’Amore". "Io, nel mio piccolo, prego per Tutte e Tutti - ha scritto - E i chiodi di questa Croce diventano steli di fiori profumati. Nostro Signore ci ha insegnato con l’esempio che la volontà del Padre non è mai casuale o cattiva: non una punizione. È un tratto del Cammino sul Sentiero. Anche se la carne fa male, l’Anima è sempre rivolta alla Luce. Come quando, d’estate, ci abbandoniamo al Sole, nonostante il caldo… ecco, proprio così.