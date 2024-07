Mense scolastiche, il ministro Valditara stanzia 515 milioni. Dalla Calabria l'approvazione di Minasi: “Bel segnale”

«Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto importante che stanzia 515 milioni di euro, più del doppio rispetto a quanto sinora autorizzato, per le mense scolastiche. Grazie alla Lega al governo sempre più risorse sono destinate alla scuola che, in questo caso, consentiranno l’estensione del tempo pieno». Lo afferma, in una nota, la senatrice della Lega Tilde Minasi.

"Questo provvedimento - aggiunge - è particolarmente utile soprattutto per il Sud, dove è fondamentale che ci sia un investimento significativo sulle mense, strumento che consente ai nostri ragazzi di rimanere negli istituti anche il pomeriggio. La scuola è un punto di riferimento prioritario per gli studenti e le loro famiglie, soprattutto nel Sud, dove prima di noi certi servizi sono mancati».