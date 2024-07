Tempo di assunzioni alla Regione Calabria, concorso per funzionari concluso

La Regione prova ad accelerare sui concorsi pubblici per il reclutamento di nuovo personale così da “regalare” qualche certezza ai tanti aspiranti a caccia del “posto fisso”. Entro la metà di luglio, assicurano fonti della Cittadella, saranno pubblicate le graduatorie delle prove orali relative al bando per l’assunzione di 80 funzionari di categoria “D” - altri 33 tecnici sono entrati recentemente in servizio - da destinare ai vari dipartimenti della Regione. I 925 aspiranti sono stati “interrogati” a Roma, in strutture messe a disposizione da Formez Pa, fino allo scorso 21 giugno. Adesso l’obiettivo dei vertici della Giunta è che prima della pausa estiva si possa passare alla firma dei contratti di lavoro e alla presa di servizio da parte dei vincitori. Si punta in questo modo a chiudere una procedura portata avanti ormai da due anni.

Tuttavia, la novità degli ultimi giorni ha il sapore della buona novella. Già, perché nel nuovo piano del fabbisogno di personale, messo a punto dall’assessore meloniano Filippo Pietropaolo, è previsto lo scorrimento della graduatoria per almeno altri 25 idonei dello stesso concorso per funzionari. Anche per loro, dunque, presto si spalancheranno le porte dell’assunzione a tempo indeterminato.

Parallelamente, Regione e Formez hanno (quasi) definito i dettagli di un’altra procedura concorsuale. È quella che riguarda 54 assunzioni, sempre con la qualifica di funzionari, nei seguenti profili e con questa suddivisione di posti: 19 auditor, 10 informatici, 10 analisti programmatori, 5 statistici, 5 esperti in comunicazione, 5 agronomi forestali.