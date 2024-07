Al Meeting di ANGAISA Calabria, confronto a tutto campo sul mercato dell’edilizia e le opportunità dell’Intelligenza Artificiale

Scenari di mercato, prospettive future e intelligenza artificiale al centro della tappa calabrese di “ANGAISA scende sul territorio”, per un momento utile sia per tracciare un bilancio del primo semestre del 2024 che per proiettarsi con lungimiranza su ciò che riserverà il 2025. Lo scorso 27 giugno al “Capovaticano Resort Thalasso Spa”, in provincia di Vibo Valentia, era presente gran parte della governance nazionale di ANGAISA, esempio virtuoso di passione, personalità e competenza e di quanto il clima all’interno dell’associazione sia ormai sinergico e collaborativo.

Antonio Miele è stato confermato per acclamazione Presidente della Sezione Calabria di ANGAISA per il prossimo quadriennio e al suo fianco ci saranno ancora i consiglieri Anna Colacchio e Giuseppe Laruffa: “Li ringrazio - sottolinea Miele - mi hanno accompagnato in questo percorso che mi ha permesso di entrare anche nel board nazionale. Spero di ripagare la fiducia e la riconoscenza che gli associati hanno riposto nei miei confronti: mi auguro di non deluderli e di fare ancora meglio, coinvolgendoli sempre di più. Ognuno nella propria azienda dovrebbe cogliere l’importanza di ANGAISA. Abbiamo tantissime potenzialità ancora in parte inespresse e vorrei che tutti noi le sfruttassimo, cercando di avere continue interlocuzioni con la Segreteria nazionale”. Il Presidente nazionale Maurizio Lo Re ha stilato un bilancio dell’attività dell’associazione, tracciando le linee guida di quanto svolto negli ultimi mesi e delle principali iniziative in cantiere: “È stato l’ennesimo bel momento di questo periodo storico di ANGAISA - afferma Lo Re - perché “ANGAISA scende sul territorio” è nato con il concetto di condividere e unire sempre di più la governance e l’esecutivo con le realtà imprenditoriali locali del nostro settore. In questa occasione, poi, è presente anche il Consiglio Direttivo nazionale, per cui possiamo dire di aver chiuso un cerchio importante.