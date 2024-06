Scuola, al via corsi di formazione per diventare prof. Ecco chi potrà seguirli e dove

Abilitazioni in arrivo anche per i docenti che non ne hanno già un’altra, né sono specializzati all’insegnamento del sostegno. A questi ci stanno pensando ormai da mesi i percorsi legati ai cosiddetti 30 cfu. Di quanti invece sono al momento lontani dal mondo della scuola si occuperanno gli iter per 60cfu, anch’essi disciplinati dal Dpcm dello scorso 4 agosto. Un cammino ad hoc è stato attivato dall’Università della Calabria che ha parallelamente dato il via a un altro iter di 30cfu destinato ai precari che «hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali – spiegano da Arcavacata – o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, ed a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021». Cioè quanti negli anni passati hanno ottenuto una cattedra seguendo una procedura straordinaria.

Tempi e modi Per l’iscrizione, che dovrà avvenire rigorosamente on line, c’è tempo da lunedì scorso sino alle 13:30 del prossimo mercoledì 3 luglio. Ancora non ci sono certezze sull’inizio delle lezioni che però dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di dicembre. Le lezioni si svolgeranno on line, tranne le eventuali attività di laboratorio e tirocinio. Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività.

Qualora il numero delle domande dovesse risultare superiore al numero di posti a bando, per stilare l’elenco degli ammessi si procederà a selezionare i candidati attraverso la valutazione dei titoli presentati.