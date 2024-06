Vertenza Abramo Customer Care, l'annuncio di Occhiuto: commessa Tim prorogata di un mese

"Per ora la proroga di un mese per i dipendenti di Abramo mentre continua il lavoro per trovare una soluzione strutturale". Lo ha annunciato con una story su Instagram il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha avuto con Tim una riunione a Roma al termine della quale è riuscito a strappare la proroga per i lavoratori dell'Abramo Customer Care. A questo punto, visto il risultato dell'incontro romano, bisognerà vedere se i sindacati confermeranno lo sciopero di 4 ore proclamato per il 27 giugno su tutti i siti produttivi calabresi (Crotone, Montalto Uffugo e Catanzaro) con relative manifestazioni territoriali oppure, visto il risultato dell'incontro, decideranno di sospendere la protesta in attesa di avere risposte su una soluzione definitiva alla vertenza. Anche perchè la richiesta di proroga era stata avanzata nei giorni scorsi proprio dai sindacati; richiesta che oggi è stata accolta da Tim. La precedente commessa scadeva tra 5 giorni dopo di che l'Azienda avrebbe rischiato la chiusura con il conseguente licenziamento di 1000 dipendenti. Anche per questo motivo circa duecento dipendenti della sede Abramo Customer Care di Crotone avevano occupato l’aula del Consiglio comunale per tenere accesa l’attenzione sulla loro vertenza e chiedere al ministero delle Imprese la convocazione immediata di un tavolo di crisi.