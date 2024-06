Uber in Calabria, "passo verso mobilità sempre più efficiente"

«Il lancio di oggi è solo un primo passo verso una mobilità della regione sempre più efficiente e a misura di cittadino, grazie a servizi di mobilità innovativi. E conferma il nostro impegno ad offrire agli operatori del settore, nuove opportunità di lavoro tramite la nostra app». Lo ha detto Lorenzo Pireddu, general manager Italia di Uber a Catanzaro in occasione della presentazione, con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dell’attivazione nella regione dei servizi di mobilità Uber Black e Uber Van.



«L'arrivo di Uber in Calabria - è stato sottolineato nel corso dell’incontro - offre un’ulteriore opzione di mobilità sia per gli utenti nazionali sia per quelli internazionali e arriva giusto in tempo per la stagione turistica. Grazie anche alle nuove rotte aeree recentemente introdotte, la Regione attirerà numerosi turisti, italiani e stranieri, che potranno così usufruire di un servizio di mobilità già familiare. Con oltre 150 milioni di utenti attivi e oltre un milione di corse a livello mondiale ogni in tutto il mondo, l’app Uber apporta valore all’intero sistema dei trasporti della regione. Il servizio Uber Black e Uber Van è operato da operatori Ncc e gli utenti dell’app Uber beneficiano di diverse funzionalità, come la possibilità di avere informazioni sull'autista, il modello dell’auto e conoscere il prezzo della corsa in anticipo, dividere il costo della corsa, visualizzare il percorso del proprio spostamento e, grazie al sistema di anonimizzazione, passeggeri e autisti possono mettersi in contatto telefonicamente o via chat senza condividere il proprio numero di telefono, oltre alla possibilità di accedere al toolkit di sicurezza di Uber e ottenere assistenza in caso di bisogno. Oltre al comfort e l’eleganza delle berline nere, Uber Black fornisce ai passeggeri la possibilità di selezionare le proprie preferenze in anticipo per quanto riguarda i bagagli da portare a bordo, le modalità di conversazione con l’autista e la temperatura interna al veicolo. Di recente, infine, sono state aggiunte al servizio ulteriori funzionalità quali Guest Ride, ovvero la possibilità di prenotare una macchina per un conoscente, parente o amico».