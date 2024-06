Fondi Por, quelle difficoltà che zavorrano la spesa in Calabria

Parla di «significativa difficoltà nella capacità di impegno delle risorse ma, soprattutto, di pagamento delle stesse» la Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali della Corte dei Conti che nell’ultima relazione annuale mette nero su bianco la situazione a livello nazionale e regionale. Il fenomeno delle difficoltà «si accentua in alcune regioni del Sud Italia dove si divarica considerevolmente il rapporto fra il tasso di impegno e il tasso di pagamento». Una situazione che potrebbe essere frutto di «una distonia tra una buona capacità progettuale e quella di attuazione dei programmi». Ci sono margini di miglioramento, insomma, anche per la Calabria, ancor più in vista del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

L’analisi della magistratura contabile - che riguarda gli andamenti relativi al 2022 - si sofferma sulle politiche strutturali e di coesione, sulla politica agricola ma anche sulle irregolarità e frodi riscontrate. Per quanto riguarda la politica di coesione socio-economica, la Corte ha verificato lo stato di attuazione dei Programmi operativi regionali (Por) del ciclo 14-20: al 31 dicembre 2022, il Por Calabria Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) presentava un’attuazione finanziaria su 1.8 miliardi programmati del 48,9%, pari a 909 milioni circa di pagamenti dei progetti (1.3 mld di impegni); sui 399 milioni del Fondo sociale europeo (Fse) la percentuale si attestava al 54,4%. Percentuali in aumento al 31 dicembre 2023: i pagamenti del Fesr si attestavano al 61,97% (1,13 miliardi), al 63,91% del Fse (245 mln).