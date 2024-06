Crotone, Polizia locale dotata di dispositivi per la lettura dei microchip

Consegnati oggi 20 giugno, nella struttura del settore Ambiente di Crotone, i dispositivi per la lettura elettronica dei microchip per l’attività di controllo dei cani domestici, che faranno parte della dotazione del Comando di Polizia Locale; si tratta di una iniziativa per il contrasto al fenomeno del randagismo ma anche finalizzata a dare un impulso al monitoraggio dei cani domestici. Un impegno sinergico tra settore Ambiente e Comando di Polizia Locale. La dirigente del settore ambiente Elisabetta Dominijanni ha consegnato al comandante Francesco Iorno i due dispositivi, alla presenza dell’assessore all’Ambiente e Polizia Locale Angela Maria De Renzo e della funzionaria del settore Ambiente Daniela Corasaniti.

I rilevatori consentiranno agli agenti di Polizia Locale di poter identificare i cani durante i controlli; è infatti obbligatorio munire il proprio animale di un microchip che contenga la registrazione di un codice identificativo. Il codice è registrato presso l’Anagrafe Canina Regionale e permette di associare l’animale ai dati anagrafici del proprietario.