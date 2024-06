'Ndrangheta, Dia: aumenta il sequestro di armi anche da guerra. Calabria regione con maggior numero di Consigli comunali sciolti

«La lotta alle mafie registra un aumento cospicuo di sequestri di armi anche da guerra. E questo riguarda tutte le organizzazioni criminali». Lo ha detto il direttore della Direzione Investigativa Antimafia (Dia), Michele Carbone, in occasione della conferenza stampa di presentazione della Relazione semestrale della Dia relativa al primo semestre 2023.

"Il sequestro delle armi è un dato comune a tutti i Paesi dell’Ue, non solo il territorio italiano - ha aggiunto - anche se ci sono difficoltà investigative a collegare la provenienza delle armi. Emblematica è l’inchiesta svolta in Calabria dove è stato accertato che un gruppo di 'ndrangheta, riconducibile a Rocco Morabito, aveva offerto a criminali brasiliani un container di armi, che avrebbe approvvigionato da pachistani in cambio di spedizione di cocaina verso il porto di Reggio Calabria». E' un network criminale con basi anche in Africa Ma c'è dell'altro. «La 'ndrangheta, nata come ordine malavitoso di tipo rituale essenzialmente ed esclusivamente calabrese, da tempo ha oltrepassato i confini regionali, diventando un network criminale capace di agire con grande disinvoltura nei contesti più diversificati, con un’accentuata vocazione verso i comparti economici, finanziari ed imprenditoriali. La crescita esponenziale della delittuositàdi tipo transnazionale, che trova nel narcotraffico l’espressione più immediata di guadagno illegale, ha dato un valore aggiunto macrocriminale alle cosche e ai locali presenti in Italia e all’estero». A lanciare l’allarme è la Direzione investigativa antimafia nella Relazione semestrale sull'attività svolta nel secondo semestre 2023.

«La disponibilità di ingenti capitali derivanti dal ruolo rilevante nel narcotraffico internazionale - spiegano gli investigatori della Dia - unita a una spiccata capacità di gestione dei diversi segmenti e snodi del traffico, hanno permesso alla 'ndrangheta di consolidare rapporti con le più importanti organizzazioni criminali omologhe del Centro e del Sud America. Negli ultimi anni anche l’Africa occidentale è diventata per le cosche di 'ndrangheta una tappa sempre più importante per i propri traffici. In particolare, la Costa d’Avorio, la Guinea-Bissau e il Ghana sono diventate cruciali basi logistiche per i narcos. A questi Paesi si aggiunge di recente anche la Libia. Analoghe considerazioni valgono per gli Stati Uniti ed il Canada, ove l’infiltrazione criminale della 'ndrangheta appare oramai compiuta».

La corruzione è lo strumento priviligiato «La corruzione costituisce lo strumento privilegiato per trasformare i potenziali nemici in alleati preziosi, con l’ulteriore vantaggio di essere silenziosa». A dirlo il direttore della DIA, Michele Carbone, presentando la relazione sull'attività svolta nel primo semestre 2023. «Le intimidazioni - ha aggiunto - sono risultate essere anche funzionali talvolta al condizionamento dell’operato dei pubblici amministratori, in special modo nell’affidamento di appalti di imprese vicine ai clan. Inquietanti sotto questo profilo sono stati i non pochi episodi minatori ai danni di consiglieri comunali e sindaci, in particolare nei comuni calabresi». Il direttore della Dia ha poi sottolineato che «dal 1991 al 2023 sono stati sciolti 379 consigli comunali per infiltrazioni mafiose, di cui 25 annullati a seguito di ricorso. A questi si aggiungono 7 aziende ospedaliere ( 5 in Calabria e 2 in Campania). La regione con maggior numero di consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa è la Calabria con 130 Comuni».