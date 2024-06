Il Consorzio di Bonifica della Calabria. "No ad abusi e sprechi sull'acqua. Tolleranza zero"

"La distribuzione dell’acqua ad uso irriguo è partita e il Consorzio di Bonifica della Calabria è impegnato con tutte le maestranze ad un costante monitoraggio. Ma, questo non è sufficiente, e allora il Consorzio Unico, a fronte di un periodo, per come certificato anche dagli enti preposti, che sarà caratterizzato da forte siccità, ha messo in campo un’attività di controllo straordinario su tutto il territorio regionale per evitare abusi e garantire l’acqua agli agricoltori".

E' quanto si legge in una nota diffusa dal commissario straordinario, Giacomo Giovinazzo.

"Particolare attenzione viene rivolta come sempre al comparto agricolo a supporto degli agricoltori, afferma il Commissario straordinario Giovinazzo, il Consorzio non avrà tolleranza alcuna per coloro che adoperano l’acqua per usi non consentiti e non permetterà la presenza di eventuali allacci non regolarizzati. C’è il massimo impegno, prosegue, a garantire interventi che hanno visto la sostituzione di tratti delle condotte logorate o la loro riparazione e questo ha comportato un cospicuo impegno finanziario. Dall’inizio del mio mandato – precisa – ho sempre insistito sulla leale collaborazione con gli agricoltori e di questo sono fiducioso perchè accadrà!