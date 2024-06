Amministrative in Calabria, già 18 sindaci eletti grazie al raggiungimento del quorum

Sono 18 i sindaci - di fatto - già eletti in Calabria grazie al raggiungimento del quorum (40% + 1), visto che erano unici candidati in corsa. C'è da precisare che devono comunque raggiungere il 50% dei voti, cosa che però dovrebbe essere scontata. A festeggiare in mattinata, dopo il dato delle 12, erano stati Gioberto Filice a Cervicati; Pasquale Filice a Figline Vegliaturo; Romeo Basile a Mottafollone; Giuseppe Perri a Pedivigliano; Gianni Gabriele a San Giorgio Albanese; Domenico Gallelli a Zagarise, Francesco Angiletta a Mongiana; Santo Monorchio a Bagaladi.

Alle 19 è poi toccato a Enrico Sorrentino a Cessaniti; Alessandro Porcelli a Drapia; Vincenzo Caruso a Pizzoni; Sergio Cannatelli a Sorianello. Daniela Arfuso a a Cardeto, Pasquale Brizzi a Sant'Ilario dello Ionio.