Calabria, la Corte dei Conti “stoppa” alcune leggi

Delucidazioni, puntualizzazioni, relazioni specifiche su aspetti poco chiari. La Corte dei Conti passa ai raggi “X” le leggi approvate dal Consiglio regionale nel corso del 2023. E in una voluminosa relazione inviata alla Cittadella e a Palazzo Campanella, mette in fila tutte le criticità rilevate durante l’esame dei testi normativi varati dall’assemblea legislativa calabrese. All’interno del documento c’è un po’ di tutto. Compresi alcuni rilievi sull’iter di formazione delle stesse leggi. Naturalmente adesso gli uffici legislativi di Consiglio e Giunta avranno l’opportunità di controdedurre alle osservazioni avanzate, ma ciò non impedisce di evidenziare i diversi rilievi messi in fila dalla magistratura contabile.

Tra i testi finiti sotto la scure della Corte dei conti c’è quella di sostegno al sistema aeroportuale calabrese attraverso la quale la Regione è autorizzata «a erogare a Sacal, per l’anno 2023, la somma di 1,5 milioni di euro a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il consolidamento delle rotte aeree degli aeroporti calabresi». I magistrati, sul testo specifico, chiedono «chiarimenti, sia in relazione ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, comunicando i parametri sulla cui base è stata determinata la misura della spesa, sia in relazione alla concreta copertura degli stessi, giacché il capitolo, indicato nella relazione tecnica, non compare nel bilancio 2023. In ogni caso, è necessario fornire elementi informativi e ricostruttivi in ordine alla sussistenza di sufficienti disponibilità di tali risorse».