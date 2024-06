La festa dei carabinieri: in Calabria ribadito il massimo impegno nella lotta alla 'ndrangheta

A Catanzaro stamattina la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti nella Caserma "Triggiani" : nel pomeriggio si terrà la cerimonia militare di rango regionale al Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, dove uno schieramento in armi renderà gli onori al comandante della Legione «Calabria», generale di Divisione Pietro Salsano, e saranno insigniti i carabinieri che si sono particolarmente distinti nel servizio nell’ultimo anno. A Cosenza l’anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri è stato celebrato nella storica caserma «Paolo Grippo», a Crotone è stato celebrato nella centralissima Piazza Duomo . In tutte le occasioni i vertici dell’Arma in Calabria hanno rimarcato il legame sempre più profondo che unisce i carabinieri ai cittadini.

Il massimo impegno nella lotta alla 'ndrangheta e alla microcriminalità , la sempre più forte attenzione alle fasce deboli della popolazione e la vicinanza ai territori: sono stati questi i tratti che hanno caratterizzato in Calabria le celebrazioni per i 210 anni della fondazione dell’Arma dei carabinieri . Una ricorrenza sottolineata nelle consuete e suggestive cerimonie nei cinque comandi provinciali dei carabinieri della regione, con alcune significative specificità: la festa in provincia di Vibo Valentia è stata infatti celebrata a Limbadi, paese emblematico per la pressione delle cosche 'ndranghetiste ma anche per la «resistenza» alla pervasività dei clan, mentre a Reggio Calabria la cerimonia si è tenuta nel quartiere Arghillà, nella simbolica Piazza dell’Integrazione fra i Popoli .

Occhiuto: "Grazie per impegno per garantire legalità e sicurezza"

“Buon compleanno all’Arma dei Carabinieri, e grazie per l’impegno, la qualità e il coraggio con i quali servite ogni giorno le nostre comunità, garantendo legalità e sicurezza. Anche quest’anno rivolgo un particolare augurio e un sentito ringraziamento al comandante della Legione Carabinieri Calabria, Pietro Salsano, con cui abbiamo avviato in questi due anni e mezzo del mio mandato una stretta e proficua collaborazione istituzionale finalizzata alla tutela del nostro territorio. E grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini in divisa per il loro prezioso e fondamentale lavoro quotidiano”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

A Reggio la celebrazione si è svolta ad Arghillà

Il sindaco Falcomatà, insieme al vicesindaco del Comune Paolo Brunetti, hanno preso parte alle celebrazioni in piazza dell'Integrazione fra i Popoli. In occasione dell’anniversario del 210° anno della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria hanno preso parte al concerto dell’orchestra dei fiati “Francesco Cilea” ed alla cerimonia in armi organizzate dal Comando provinciale, guidato dal Generale Cesario Totaro, in Piazza dell'Integrazione fra i Popoli nel rione di Arghillà. Nell’occasione, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto ringraziare gli uomini e le donne dell’Arma per il costante impegno profuso a garanzia dell’ordine del territorio e della sicurezza dei cittadini. Un pensiero è stato, quindi, riservato al sacrificio dei tanti carabinieri che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere ed alle loro famiglie. Alle celebrazioni, svoltesi negli ultimi tre giorni, ha partecipato anche il vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti.