Festa dei carabinieri, da due secoli accanto ai cittadini: le iniziative in Calabria

I Carabinieri celebrano 210 anni dalla loro fondazione, un tempo che ha reso indissolubile il legame tra l’Arma e la popolazione. Da 210 anni al servizio del cittadino, giurando fedeltà «alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni». Non a caso il motto dei Carabinieri è «nei secoli fedele» sinonimo di lealtà, abnegazione, coraggio, fierezza, solidarietà e fedeltà. L’annuale verrà celebrato in tutte le cinque province della regione, in particolare in alcune località scelte per il loro significato simbolico.

A Catanzaro, questa mattina ci sarà la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti nella Caserma “Triggiani”. Nel pomeriggio, la cerimonia militare al Complesso Monumentale San Giovanni, dove uno schieramento in armi renderà gli onori al comandante della Legione “Calabria”, generale di Divisione Pietro Salsano. La cerimonia, alla presenza di tutte le autorità, prevede la premiazione di alcuni carabinieri che si sono distinti in servizio. A seguire, il programma prevede la visita di una mostra allestita dalla Soprintendenza nelle sale dell’attiguo Archivio storico, ove si potranno osservare da vicino 4 capitelli del III secolo a.c. appena restaurati.

Questa mattina, a Cosenza presso la Caserma “Paolo Grippo”, storica sede dell’Arma bruzia, e a Crotone nella centralissima piazza Duomo si celebreranno, alla presenza di autorità militari, civili e religiosi, le cerimonie militari con la premiazione di alcuni Carabinieri distintisi in servizio.