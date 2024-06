Sanità in Calabria, Occhiuto: «In servizio da luglio altri 70 medici cubani»

In arrivo in Calabria un nuovo contingente di medici cubani. È il presidente della Regione e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, ad annunciarlo: 70 camici bianchi che si stanno preparando in patria per arrivare in Italia, da giugno cominceranno le procedure burocratiche per il trasferimento. Nello specifico, si tratta soprattutto di specialisti di emergenza-urgenza, ma ci sono anche ginecologi, ortopedici, radiologi, cardiologi, pediatri.

Su Instagram, lo stesso Occhiuto ha pubblicato, in una storia, uno stralcio della riunione con il capo delegazione dei professionisti caraibici dei quali, ha detto il governatore, «i pazienti sono soddisfatti». I medici, dal canto loro, «sono molto contenti, lavorano bene e la popolazione è bellissima», ha sottolineato il delegato cubano.

In Calabria, attualmente, sono in servizio 274 medici provenienti da Cuba, alcuni dei quali attivi nella regione dall’inizio del 2023. Con il nuovo contingente si arriverà a 344. «Si tratta di camici bianchi di diverse specialità, che hanno permesso di tenere aperte alcune strutture dove la carenza di personale avrebbe costretto la Regione a sospendere le attività», fanno notare dalla Cittadella.