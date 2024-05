Sbloccati i fondi legati al credito d’imposta: fino al 60% in Calabria

Dopo una lunga gestazione il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che sblocca i fondi per il credito d’imposta a beneficio delle imprese che vogliono investire nella Zes unica per il Mezzogiorno. Diventano così disponibili 1,8 miliardi e vengono scongiurati gli allarmi e i timori sollevati nelle ultime settimane sulla mancata attuazione della misura.

Il decreto del Mef stabilisce che le imprese dovranno comunicare tra il 12 giugno e il 12 luglio prossimi all'Agenzia delle Entrate le spese che intendono sostenere entro il 15 novembre e quelle eventualmente già effettuate dall'inizio dell'anno, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà il modello di comunicazione per tali dichiarazioni.

Il credito d’imposta della Zes unica permette l’acquisto (o il leasing) non solo di macchinari per nuove imprese ma anche di terreni e immobili strumentali (fino al 50% del valore complessivo). È differenziato tra le regioni, nel senso che per l’assegnazione conteranno le dimensioni dell’impresa e l’ammontare dell’investimento. Si va dal 40% al 60% in Campania, Calabria e Puglia, si scende al 30% in Sardegna, Basilicata e Molise e al 15% in Abruzzo. Ma soprattutto finanzia investimenti iniziali compresi tra 200mila e 100 milioni di euro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza