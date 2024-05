Calabria, la legge “salva edilizia” è realtà: un salvagente per tanti

Un (parziale) salvagente è in arrivo per le imprese del settore edile calabrese dopo le ultime novità poco gradite sul versante del Superbonus. Sul Bollettino ufficiale della Regione, dopo la recente approvazione in Consiglio, è stata pubblicata la legge che prevede “Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”. Il provvedimento dispone che gli enti pubblici economici regionali – come Sacal, Consorzio unico di bonifica e Agenzia per lo sviluppo delle aree industriali – e le società partecipate da essa controllati, possano acquistare i crediti fiscali derivanti da interventi edilizi, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati sul medesimo territorio. Si tratta di una misura pensata per alleviare le difficoltà finanziarie di quelle imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale ai sensi del decreto legge 34/2020, non riescono a monetizzarlo per l’intervenuta congestione del sistema delle cessioni dei crediti.