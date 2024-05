Non solo mare limpido in Calabria, circa 54 km di costa off-limits per i bagnanti

Non solo sorrisi e riconoscimenti di cui andare orgogliosi. Il mare calabrese offre sì spiagge di altissimo livello per qualità delle acque e scorci paesaggistici mozzafiato, ma non è tutto oro quello che luccica. Le anticipazioni del Rapporto 2024 sullo stato di salute dei mari – realizzato dall’associazione “Amici della Terra” – offre un quadro con diverse luci e qualche ombra.

La qualità delle acque di balneazione in corrispondenza delle 649 aree marine, monitorate con le analisi mensili e classificate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpacal), risulta prevalentemente di qualità eccellente. In particolare, da pochi dati pubblicati nei decreti nei giorni scorsi, risultano: 567 aree di qualità “eccellente”, 51 aree di qualità “buona”, 13 aree di qualità “sufficiente” e 17 di qualità “scarsa”.

