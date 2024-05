'Ndrangheta, lo smercio di droga a Cosenza e le cosche "confederate": 142 misure cautelari. Decisive le rivelazioni dei collaboratori TUTTI I NOMI

Nel campo della commercializzazione della droga si sarebbe ripetuto lo "schema" del sostanziale accordo, già emerso in altre indagini, tra i vari gruppi criminali definiti, per questa ragione, dai pubblici ministeri antimafia, "cosche confederate".

Tra i pentiti rivelatisi utili alla ricostruzione dello scenario criminale figurano Celestino Abbruzzese, detto "micetto" e la moglie, Anna Palmieri, entrambi pienamente inseriti nel traffico di stupefacenti e intronei alla consorteria degli Abbruzzese di Cosenza, intesi come "banana" a loro volta collegati ai cugini cassanesi che hanno in Franco Abbruzzese detto "dentuzzo" e nel fratello Nicola, inteso come "semiasse", gli storici e carismatici punti di riferimento. Nel traffico di stupefacenti lungo l'asse Cosenza-Cassano è stato per molto tempo inserito Gianluca Maestri, narcotrafficante ma pure determinato "azionista" che da alcuni mesi collabora con la magistratura distrettuale catanzarese.

L'inchiesta ricostruisce i canali di approvvigionamento della droga: Sibaritide, Campania, Reggino. Tra le persone oggetto di misure restrittive vi sono il boss ergastolano Francesco Patitucci e il suo braccio destro Roberto Porcaro, protagonista lo scorso anno di una finta collaborazione con la giustizia.

IN CARCERE

Cosimo Abbruzzese detto Cocchino

Salvatore Ariello

Luigi Avolio

Bruno Bartolomeo

Giuseppe Bartolomeo detto Geppino

Gaetano Bartone

Antonio Basile

Enzo Bertocco

Antonio Bevilacqua detto il Topo

Leonardo Bevilacqua

Carlo Bruno

Dimitri Bruno

Umberto Cacozza

Francesco Bruno Calvelli

Pietro Capalbo

Antonio Caputo detto Totonno

Giuseppe Caputo

Vincenzo Caputo

Augusto Cardamone

Giuseppe Carolei

Simone Carrieri

Giuliano Caruso

Stefano Carolei

Luisiana Castiglia

William Castiglia

Fabio Ciarlo

Egidio Cipolla

Fabiano Ciranno

Umberto Franco Conforti

Marco D’Alessandro

Adolfo D’Ambrosio

Pamela D’Ambrosio

Andrea D’Elia

Attilio D’Elia detto Cristian

Massimiliano D’Elia

Valentino De Francesco

Maurizio Della Cananea

Francesco Costantino De Luca

Pietro De Marci detto Coccobill

Maria De Rose

Mattia De Rose

Armando De Vuono

Vanessa De Vuono

Michele Di Puppo

Paolo Elia

Immacolata Erra

Manuel Esposito

Gianluca Fantasia

Simone Ferrise

Marco Foggetti

Luigi Antonio Capalbo

Cristian Giordano

Francesco Gentile

Pasquale Germano

Silvia Guido

Marco Lucanto

Francesco Marchiott

Pietro Mazza detto Giampiero

Alessandro Meduri

Antonio Meduri alias Paciottino

Filippo Meduri

Francesco Meduri

Pietrangelo Meduri

Ottavio Mignolo

Daniela Monaco

Kevin Montalto

Ivan Montualdista

Antonio Morrone

Francesco Mosciaro

Tatjana Natale

Stefano Noblea

Pamela Falvo Occhiuto

Cristian Pati

Karim Pati

Rosina Pati

Salvatore Pati

Francesco Patitucci

Vittorio Pino

Mario Piromallo

Roberto Porcaro

Diego Porco

Angelina Presta

Massimiliano Presta

Giuseppe Provenzano detto Tolli Tolli

Andrea Pugliese

Cesare Quarta

Paolo Recchia

Michele Rende

Filippo Maria Rende Granata

Andrea Rudisi

Michele Rudisi

Antonio Segreti

Alfredo Sirufo

Gianfranco Sganga

Luca Trotta

Alberto Turboli

William Zupo

Franco Zupo

AI DOMICILIARI

Luca Bevilacqua

Domenico Chimenti

Agnese Crocco

Giuseppe Violi

Federica Bartucci

Giuseppe Chianello

Francesco Guarnieri

Luisa Rosanna Occhiuto

Manuel Prezioso

Armando Bevilacqua

Toni Berisa

Francesco De Grandis

Danilo Forte

Claudio Giannini

Michele Gedeone

Aurelio Pittino

Mattia Namik Sposato

Francesco Viapiana

Simone De Marco

Giulio Castiglia

OBBLIGO DI FIRMA

Cesare Conte

Giuseppe Longo

Giuseppe Spagnolo

Guerino Campobasso

Daniel Chimenti

Paolo Greco

Alessandro Morrone

Filippo Occhiuzzi

Roberto Pasqua

Patrick Patitucci

Joi Luigi Principato

Simona Pugliese

Misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per il finanziere Enrico Dattis