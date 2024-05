In calo il numero dei residenti in Calabria, l’antropologo Vito Teti: «La restanza ha senso se diventa progetto politico»

Di ritorno dal Salone del libro in corso a Torino, Vito Teti, antropologo vibonese tra i più conosciuti a livello nazionale, non si mostra sorpreso per i dati dell’ultimo censimento in Calabria.

I segnali positivi sulla natalità sono frutto del caso secondo lei, o c'è una tendenza che può consolidarsi?

«Non vorrei dare un’immagine pessimistica, ma purtroppo credo siano dati abbastanza occasionali e non indichino una tendenza perché bisogna considerare un arco temporale di almeno 5 anni».

Si spopolano sempre di più le aree interne e montane rispetto a quelle cittadine, che tipo di soluzione potrebbe attuarsi per fermare questa emorragia?

«Bisogna stabilire un collegamento frequente tra le diverse aree. La crisi va avanti da almeno 70 anni, per tale motivo bisogna investire nella cura del paesaggio, creando infrastrutture e favorendo i presìdi sanitari e d’istruzione. Difficile vivere in posti dove mancano i beni primari, qui in Calabria il problema si avverte di più perché dei deficit di lunga durata».