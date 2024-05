Calabria, il lavoro è a... perdere e i giovani vanno in Lombardia

La madre arriva subito dopo il padre. Il ragazzo leva la mano dal trolley, fa un passo indietro e li abbraccia ancora una volta, l’uno dopo l’altro, prima di salire la scaletta del treno per Milano. Lo sguardo rassegnato dei genitori costretti a salutare i propri figli, che ogni giorno lasciano la Calabria, è la fotografia di una realtà che si va strutturando. I giovani senza fiducia vanno via per motivi di studio o di lavoro. Cercano un futuro lontano da questa terra sempre più povera e più anziana. Una regione che resta ai margini di quell’Italia che gli indicatori economici di Governo vogliono, invece, in ripresa. Ma qui la crescita reale non è un valore positivo e, del resto, la realtà è sotto gli occhi tristi della gente che lotta per non scivolare nell’abisso dell’indigenza. L’Istat col rapporto Bes (Benessere equo sostenibile) conferma l’esodo dei nuovi “profughi del lavoro”, quei giovani (e non solo giovani) meridionali e calabresi, in particolare, che fuggono verso le aziende del Nord che offrono opportunità e benessere. Nel corso della sua recente visita in Calabria, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, aveva messo in guardia denunciando come nel Meridione il tasso di occupazione sia «più basso rispetto al Centro e al Nord. Donne e giovani pagano un costo elevato e sono tanti coloro che, a malincuore, lasciano la terra d’origine, accentuando un rischio di spopolamento che andrebbe frenato. Per rispetto del valore, della storia e del futuro di quei territori». Del resto, qui non è mai stato facile avere una occupazione soddisfacente ed è quasi impossibile godere della garanzia di servizi essenziali come accade nell’altra Italia, quella che finisce per convenzione sempre ad Eboli.