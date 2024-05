Elezioni amministrative in Calabria, oggi in edicola lo speciale su Gazzetta del Sud

Appuntamento straordinario oggi in edicola con lo speciale sulle prossime elezioni amministrative in Calabria. Sedici pagine a Cosenza, dodici a Reggio Calabria e a Catanzaro con tutti i candidati a sindaco nei comuni interessati al voto, i loro profili i programmi elettorali e tutti i nomi dei candidati al Consiglio comunale. Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota in 132 Comuni calabresi - esclusi San Luca, Melissa e San Lorenzo dove non sono state presentate liste -, un terzo di quelli complessivi. Naturalmente le principali sfide si giocano nelle città più popolose Corigliano Rossano da una parte, Vibo Valentia dall’altra. In mezzo altri due paesi: Montalto Uffugo e Gioia Tauro. Sono infatti 4 i centri con popolazione superiore a quindicimila abitanti dove è possibile l’eventuale turno di ballottaggio. Tuttavia, non è solo una questione di numeri. Nelle realtà appena menzionate scendono in campo esponenti di primo piano del panorama politico regionale, rappresentanti di partiti tradizionali e di movimenti con un’impronta più locale. Tutti i dettagli sullo speciale elettorale in edicola domani con la Gazzetta del Sud.