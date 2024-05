Si “sbloccano” i concorsi alla Regione Calabria, prove orali per gli aspiranti funzionari

Riparte, dopo una lunga fase d’impasse, la macchina organizzativa dei concorsi alla Regione. Il Formez ha infatti fissato le date degli orali per reclutare 80 funzionari di categoria “D” - altri 33 tecnici sono entrati recentemente in servizio - da destinare ai vari dipartimenti della Cittadella. Le prove per 925 aspiranti saranno in programma a Roma dal 21 maggio al 21 giugno, dopodiché si presume che alla ripresa dalla pausa estiva si possa passare alla firma dei contratti di lavoro e alla presa di servizio da parte dei vincitori. Si punta in questo modo a chiudere una procedura portata avanti ormai da quasi due anni.

Parallelamente, Regione e Formez stanno lavorando pure alla definizione di un’altra procedura concorsuale. È quella che riguarda 54 nuove assunzioni con i seguenti profili e questa suddivisione di posti: 19 auditor, 10 informatici, 10 analisti programmatori, 5 statistici, 5 esperti in comunicazione, 5 agronomi forestali. Le procedure del Formez per l’individuazione della commissione si sono concluse e ora si aspetta la nomina dei disegnati prima di procedere alla fissazione delle date per le prime prove. Dalle parti della Cittadella c’è l’intenzione di procedere prima dell’estate così da arrivare a completare tutta la procedura entro il 2024.

Peraltro, nei mesi scorsi, dopo circa trent’anni di blocco, è arrivato il via libera a 57 progressioni verticali nel 2023 e la programmazione 2024 di altre 150 progressioni circa. È il più grande rinnovo di personale della Regione degli ultimi decenni, che ha consentito di inserire nella macchina amministrativa un numero importante di nuove professionalità e competenze, il tutto teoricamente realizzato in trasparenza, grazie anche alla scelta di affidare le selezioni al Formez e per evitare (almeno si spera) favoritismi e ingerenze della politica.