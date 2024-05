Il presidente della Confapi Calabria, Franco Napoli: «La 'ndrangheta non sia un alibi per frenare lo sviluppo»

«Non c’è sviluppo senza legalità, non c’è sviluppo senza investimenti. E la 'ndrangheta non può diventare la comoda scusa per ritardare o impedire investimenti in Calabria»: è questo il monito del leader della Confapi Calabria e vicepresidente nazionale della Confederazione della piccola e media industria privata, Franco Napoli, che di fronte ad una crescita economica calabrese che rasenta lo zero, non ha dubbi sul fatto che non si possa più indugiare rispetto a quelle riforme strutturali necessarie per una reindustrializzazione della nostra regione. «Se c’è la criminalità organizzata è altrettanto vero che nella nostra regione ci sono i migliori magistrati e i migliori investigatori che la combattono ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La ‘ndrangheta non è più, dunque, un problema». Riguardo alla criminalità organizzata, peraltro, «Confapi Calabria» sottolinea l’imprenditore «ha lavorato insieme all’Arma dei Carabinieri con eventi formativi ed informativi e a giorni sarà operativo il Protocollo siglato con il Ministro degli Interni che vedrà una collaborazione sinergica con tutte le Prefetture».

Poi l’analisi strettamente economica. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è senza dubbio la strada maestra per mettere a terra le opere che possono dare impulso all’economia «ma su 100 euro investiti, 33 sono a fondo perduto, il resto costituisce debito» ricorda Napoli. «Ecco perché è fondamentale che questi fondi siano spesi per creare valore e nuovi posti di lavoro. La Calabria si sta spopolando perché manca un’offerta di lavoro stabile per i giovani costretti ad emigrare per un impiego all’altezza della loro preparazione. L’emigrazione di massa provoca una desertificazione che porterà allo svuotamento delle scuole dell’infanzia a cui si associa anche il problema dell’inverno demografico. La nostra regione deve e può diventare più attrattiva rispetto agli investitori nazionali e internazionali».