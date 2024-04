La Calabria nella Zes unica per il Sud, primi confronti tecnici: piano strategico ancora da scrivere

Non saranno i primi passi in assoluto ma si sta muovendo qualcosa sul fronte della Zes unica, la Zona economica speciale che unisce otto regioni del Mezzogiorno tra le quali, ovviamente, la Calabria. Certo sono passi potenzialmente decisivi, perché volti alla elaborazione del piano strategico. Sono infatti partiti i tavoli di confronto con le Regioni interessate da parte della Struttura di missione della Zes, un percorso che ha visto anche il coinvolgimento di rappresentanti di Anci e Upi, per i Comuni e le Province.

Nell’ultimo confronto, che si è svolto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state fornite informazioni sull’assetto normativo che dà forma e sostanza alla Zes unica e si anche focalizzato il dialogo interistituzionale sui settori da rafforzare. Altri tavoli sono in programma nei prossimi giorni, anche con i rappresentanti della Regione Calabria che ha già preso parte ai primi incontri. Appare strano che oggi, a due mesi dall’avvio della Zes unica, si stia ancora definendo il Piano strategico e si stiano individuando i settori da promuovere o rafforzare, tenuto conto che la Zona unica ha preso il posto delle precedenti realtà e, dunque, non sembrava doversi partire da zero. Ma, evidentemente, vi erano delle lacune da colmare. Uno dei precedenti tavoli (quattro quelli svolti finora) ha aperto il confronto tecnico sul Piano strategico, ragionando su iniziative di ricerca e miglioramento delle competenze che possano facilitare l’insediamento di nuovi investimenti nel Mezzogiorno. Forse sarebbe stato più opportuno avere piena contezza di tutti questi elementi e delle azioni da mettere in campo, in modo da far dispiegare subito e al massimo il potenziale della Zes unica.