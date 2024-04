Sommergibile militare nelle acque dello Jonio calabrese: massima attenzione in navigazione

Massima attenzione nelle acque dello jonio calabrese per la presenza di un sommergibile militare. A raccomandarlo è la Capitaneria di porto di Crotone in un'ordinanza. Le esercitazioni militari con sommergibile immerso si svolgeranno nel periodo compreso tra le ore 08:00 del 26 aprile 2024 alle ore 14:00 del 29 aprile 2024. L’ordinanza del capitano di vascello Domenico Morello è stata emessa al fine di prevenire danni a persone e/o cose e tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

L’ordinanza dispone che “tutte le unità navali, in transito in prossimità delle predette aree, dovranno rafforzare il servizio di vedetta in plancia, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento, in modo da consentire una completa valutazione della situazione o del rischio di abbordaggio”.