Calabria, ritorno al passato per le Province? La spinta del Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa tifa per il ritorno all’elezione diretta di presidente e consiglieri provinciali. Nella raccomandazione che è il frutto del quarto Rapporto di monitoraggio sull'applicazione in Italia della Carta europea dell’autonomia locale, l’organo che riunisce i rappresentanti di 46 Stati, è abbastanza esplicito. Fra gli «aspetti da monitorare con particolare attenzione» elencati nella raccomandazione , ci sono «il limitato campo d’azione delle Città metropolitane e delle Province, la mancanza di risorse adeguate e proporzionate per le Province e l'assenza della possibilità di formulare un voto di destituzione o di censura per i Consigli provinciali e metropolitani contro i loro dirigenti». I membri del Consiglio, poi, «rilevano l’assenza di un sistema di remunerazione equa e adeguata per i rappresentanti di Province e Città metropolitane», oltre alla «persistente carenza di personale negli enti locali e regionali e le minacce e le violenze esistenti contro i funzionari eletti». Tra le ulteriori raccomandazioni c’è pure quella di «intraprendere una riforma sulla semplificazione amministrativa per affrontare l’eccessiva burocrazia e l’eccessiva regolamentazione, al fine di fornire agli enti locali una maggiore libertà di adattarsi alle condizioni locali e di attuare meglio i compiti delegati».