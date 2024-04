Più sicurezza sui luoghi di lavoro in Calabria. L’Inail mette a disposizione i fondi

Le imprese calabresi, di qualsiasi dimensione e operanti in qualsiasi settore, possono accedere ai fondi messi a disposizione da Inail per gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza sul lavoro.

La misura è contenuta nell’avviso pubblico diffuso dall’Inail su tutto il territorio nazionale. Il fondo ha una dotazione complessiva di 508 milioni di euro, di circa 16 sono destinati alla Calabria. A illustrare il bando è stata, ieri, la direttrice dell’Inail Calabria, Teresa Citraro, nel corso dell’incontro ad hoc promosso in collaborazione con Confindustria Catanzaro. L’appuntamento ha visto gli interventi di Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro, e di Giuseppe Gaetano, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Catanzaro.

«I dati infortunistici ci impongono di considerare le attività di prevenzione al centro delle politiche dell'istituto – ha detto Citraro -. Questo bando è una delle tante risposte dell'istituto perché la prevenzione si articola in diverse linee di intervento. Senza dimenticare che l'istituto si muove nel solco anche del concetto generale secondo cui un investimento nel settore della prevenzione genera a un ritorno dell’investimento pari a più del doppio del capitale investito. La spesa in sicurezza dei luoghi di lavoro e del lavoratore non è un costo per l’impresa».