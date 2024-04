Sanità, fari accesi sulla Calabria passata ai "raggi x" dalla Corte dei Conti

In diverse pagine si parla di “problema specifico della Regione Calabria” e di “caso Calabria”. La sanità, dunque, resta sempre al centro dell’attenzione delle istituzioni centrali, nello specifico della Corte dei Conti - Sezione Autonomie, che nella relazione al Parlamento sulla gestione dei servizi sanitari regionali - esercizi 2022-2023 svolge una lunga valutazione delle varie realtà italiane, rilevando diverse criticità calabresi in termini di erogazione dei servizi, di bilanci, di tempi di pagamento. Certo, in alcuni casi i riflettori puntano su dati che riguardano, ovviamente, annualità in parte già risalenti nel tempo e non sempre, dunque, in linea con gli scenari più recenti. Ma forniscono comunque elementi importanti che aiutano a comprendere quanto l’evoluzione del quadro generale del sistema regionale richieda sforzi non indifferenti. Gli effetti della pandemia hanno un po’ squassato gli equilibri e impresso alcune accelerazioni su investimenti e azioni. Ma non sempre hanno portato a effetti rivoluzionari tra lo Stretto e il Pollino.