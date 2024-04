Polizia, anche in Calabria le celebrazioni per il 172esimo anniversario della fondazione

«Il messaggio che questa festa vuole lanciare è quello di essere tra la gente, di esserci sempre e di non voltarsi dall’altro lato quando ci sono dei bisogni che riguardano il singolo cittadino e la collettività». Lo ha detto il questore di Catanzaro, Paolo Sirna, alla celebrazione del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato: alla celebrazione partecipano le massime autorità del territorio, a partire dal prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci. La celebrazione del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia è anche l’occasione per un bilancio che per Sirna «è positivo: sono aumentati in modo sensibile i controlli di persone e controlli su stava. Soprattutto è aumentato il numero delle persone denunciate in stato di libertà e poi ancora di più quelle arrestate. Sono di converso diminuiti gravi reati come gli omicidi, le rapine, le istruzioni e gli atti intimidatori. Sono aumentati in modo sensibile invece i sequestri di sostanze stupefacenti e di armi».