“Tir carico di patate tedesche spacciate per prodotti della Sila”, la denuncia di Coldiretti Calabria

La denuncia di Coldiretti Calabria "Teniamo duro!". Ripetuto a gran voce dal palco al passo del Brennero dal presidente regionale Franco Aceto. Nel suo intervento davanti a migliaia di agricoltori, confermando le ragioni della protesta, Aceto ha reso noto che è stato intercettato e smascherato un tir carico di patate, ben 21 tonnellate, provenienti dalla Germania e destinate ad una azienda industriale del crotonese. "Patate lavorate a stick e gratinate, precotte e surgelate, che magari poi per esaltarne la qualità sarebbero state presentate come patate della Sila. Un danno alle nostre produzioni di qualità. Un’azione, questa della Coldiretti, che continuerà anche domani resa necessaria dagli arrivi incontrollati di alimenti dall’estero che spesso non rispettano le stesse regole di quelli nazionali e fanno così concorrenza sleale alle nostre produzioni facendo crollare i prezzi pagati agli agricoltori".