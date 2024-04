Riordino della rete ospedaliera in Calabria, Occhiuto teme la bocciatura: “Stiamo trattando, non è scontato”

«La sanità purtroppo è un disastro in tutta Italia, in tutte le regioni si lamentano del sistema sanitario perché per troppi anni questo sistema sanitario è stato poco finanziato e poco riformato da tutti i governi di centrodestra e centrosinistra, in Calabria ancora di più perché sconta il dramma del commissariamento. Questa è la ragione per cui la Calabria non può cedere un centesimo delle risorse che ha». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti in un punto stampa nella sede della Giunta a Catanzaro, con riferimento alla recente polemica di alcuni governatori con il ministro Raffaele Fitto sui tagli a fondi del Pnrr sull'adeguamento antisismico delle strutture sanitarie. Nei giorni scorsi Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità calabrese, ha adottato un decreto con il quale riprogramma tutte le risorse ex articolo 20.

«Io - ha proseguito Occhiuto - sono un dirigente nazionale del centrodestra, ma sono innanzitutto il presidente della Regione Calabria, quindi quando c'è da difendere le ragioni della Calabria e dei calabresi queste ragioni vengono prima di ogni altra cosa. Il problema - ha poi osservato Occhiuto - non è un problema di risorse. Le risorse ci sono, io sono impegnato ad averne per la Calabria molte di più, intanto sono impegnato a dimostrare che la Calabria però le sue risorse le vuole utilizzare per rifare gli ospedali. Sono stanco di vedere nelle televisioni nazionali immagini di ospedali incompiuti da 20 anni, da 30 anni, questi ospedali devono essere completati e devono essere completati con le risorse che ci sono. Anche gli altri interventi dell’edilizia sanitaria saranno realizzati, come per esempio quelli finanziabili attraverso i fondi dell’Inail: sto aspettando - ha concluso il presidente della Regione Calabria - che si strutturi la nuova governance dell’Inail, subito dopo andrò a trovarli per mettere a terra tutte queste altre risorse che l’Inail ha già in bilancio e che deve spendere in Calabria».