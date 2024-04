Calabria, l'ex candidato alla presidenza della Regione Carlo Tansi: "Ho una brutta malattia, spero di uscirne fuori"

«Ho una brutta malattia. Confido in Dio, nella scienza e nelle mie forze per uscire fuori». Ad annunciarlo sulla propria pagina Facebook è Carlo Tansi, ex direttore della Protezione civile calabrese e leader del movimento Tesoro Calabria, candidato alla presidenza della Regione nel 2020. «Una malattia forse causata dall'inquinamento della nostra Terra - continua nel post che annuncia la malattia -. Il nostro Paradiso, avvelenato da gente senza scrupoli contro cui ho lottato da una vita con tutte le mie forze».