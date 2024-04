Meteo in Calabria, assaggio d'estate con l'anticiclone Narciso: gente in spiaggia e prime "abbronzature"

Un fine settimana di primavera con il sapore d'estate. Da Nord a Sud l'anticiclone Narciso regala sole, caldo e temperature (che in alcuni casi sfioreranno i 30 gradi anche la prossima settimana) più simili a giugno che al mese di aprile. Ne stanno già approfittando i calabresi con alcuni che hanno già portato gli ombrelloni in spiaggia, come alla Marina di Pizzo nel Vibonese.

Giornate gradevoli, insomma, e c'è già chi è pronto alle prime abbronzature. Temperature primaverili e belle giornate anche in montagna. Splende il sole in Sila e clima ideale per passeggiate ed escursioni.