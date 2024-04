Robert Giovanni Nisticò (con chiare origini calabresi): chi è il nuovo presidente dell’Aifa

«Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al neo presidente dell’Aifa Robert Giovanni Nisticò. Sono certo che con il suo bagaglio professionale saprà guidare con competenza la nuova Aifa, un ente strategico per l’intero Ssn e fondamentale per la tutela della salute delle persone». Lo dichiara in una nota il ministro della Salute, Orazio Schillaci. A guidare, dunque, per i prossimi 5 anni l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sarà Robert Giovanni Nisticò. A un mese e mezzo dalle dimissioni del virologo Giorgio Palù, le conferenze delle Regioni, Stato-Regioni e Unificata hanno dato parere favorevole alla proposta del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il profilo Classe 1974, nato a Londra ma cresciuto in Italia, Robert Giovanni Nisticò è figlio del farmacologo Giuseppe detto Pino, già sottosegretario alla Salute nel primo governo Berlusconi, presidente della Regione Calabria dal 1995 al 1998 ed europarlamentare. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’università Cattolica di Roma con specializzazione in Psichiatria e Psicologia clinica conseguita nello stesso ateneo.

“Nisticò – scrive Milano Finanza – è considerato per questioni familiari vicino a Forza Italia e per motivazioni accademiche vicino al ministro Schillaci, ex rettore dell’ateneo di Tor Vergata dal quale anch’egli proviene”. Per la nomina ha ricevuto anche l’appoggio della Lega attraverso il beneplacito del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e della Conferenza delle Regioni guidata dal presidente della regione Friuli-Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga. Nisticò è stato prima ricercatore e poi presso professore associato di Farmacologia nella Facoltà di Farmacia dell’Università della Calabria. È stato professore straordinario alla Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di Roma La Sapienza e dal 2015 è professore associato di Farmacologia presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata, dove insegna Farmacologia generale e tossicologia, neuropsicofarmacologia. All’Università di Roma Tor Vergata è anche presidente del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia. Occhiuto: "Orgogliosi per neo presidente Nisticò, talento calabrese"