Più ore di italiano e matematica a scuola, parte il progetto-pilota della Calabria

Duecento ore di lezioni spalmate in un biennio e un obiettivo ambizioso: ridurre i divari apprenditivi tra la Calabria e il resto del Paese. Mercoledì prossimo il progetto-pilota sarà presentato alla Cittadella alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, dei rettori delle Università calabresi e della Bocconi di Milano, del presidente dell’Invalsi, Roberto Ricci, dei vertici della Regione e dell’Ufficio scolastico calabrese. L’iniziativa sperimentale “ReCapp Cal” - Recupero apprendimenti di base in italiano e in matematica -, nasce appunto con il fine di colmare gli squilibri territoriali ed i gap formativi legati alle competenze chiave degli studenti calabresi, implementando un nuovo approccio metodologico didattico e motivazionale per affrontare con successo le prove Invalsi. Il progetto, finanziato dal dipartimento Istruzione della Regione Calabria con 5 milioni, sarà sviluppato negli anni scolastici 2024-25/2025-26 e verrà assunto, in accordo con l’Invalsi, come prototipo nazionale da replicare in quelle regioni caratterizzate da divari dei livelli apprenditivi degli studenti rispetto allo standard nazionale.

Previsto il coinvolgimento di 70 istituti scolastici di primo e secondo grado ricadenti sul territorio calabrese, di cui 10 ciascuno per le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e 20 per la Provincia di Cosenza e per l’Area metropolitana di Reggio Calabria (in quanto territori più estesi). I 70 istituti scolastici - come ebbe modo di spiegare qualche tempo fa la vicepresidente della Giunta regionale, Giusy Princi - verranno individuati tramite l’Osservatorio regionale per il diritto allo studio, sulla base di quei parametri che tengono conto di risultati prove Invalsi, dispersione scolastica, situazioni di contesto caratterizzate da svantaggio socio-economico.