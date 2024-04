Calabria, esame integrazione superato: classi “salvate” dagli alunni stranieri. La regione 16esima per immigrati in aula

Sedicesima su venti. Calabria in coda alla classifica delle regioni che ospitano alunni immigrati (al primo posto c’è la Lombardia) ma nei plessi esame integrazione sicuramente superato. Lo racconta un Rapporto del Ministero dell’Istruzione risalente a qualche anno fa e che ora torna d’attualità in seguito alle parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il quale, sulla scia del caso della scuola di Pioltello chiusa in occasione della festa di fine Ramadan, ha raccontato con un post su X la sua ricetta per una scuola «con più italiani e più italiano». Ha spiegato: «Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani, se studieranno in modo potenziato l'italiano laddove già non lo conoscano bene, se nelle scuole si insegni approfonditamente la storia, la letteratura, l’arte, la musica italiana, se i genitori saranno coinvolti pure loro nell'apprendimento della lingua e della cultura italiana e se non vivranno in comunità separate».