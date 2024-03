Scuola in Calabria, al via corsi universitari per liberare gli ingabbiati

Li chiamano ingabbiati poiché, pur essendo di ruolo, hanno poche possibilità di spostarsi di sede, quindi inseguono l’abilitazione in un’altra classe di concorso in modo da aumentare le occasioni per avvicinarsi a casa. Sono molti, anche nel Cosentino.

Sono stati pensati per loro i corsi abilitanti all’insegnamento che partiranno nei prossimi giorni pure all’Università della Calabria. C’è grande attesa per il Decreto rettorale che darà il via libera per l’iscrizione ai Percorsi di formazione iniziale dei docenti per quanto riguarda l’anno accademico 2023/24. Si svolgerà tutto in pochi mesi: corsi al via il 15 aprile per concludersi entro il 30 giugno. Non si sarà selezione iniziale, epperò bisognerà pagare 1.500 euro, cui aggiungere 150 euro per la prova finale.

Cosa serve

L’Unical fa chiarezza su chi e come potrà accedere ai percorsi formativi. «Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul Sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta Cfu o Cfa del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento».

Non è finita, perché saranno ammessi con riserva pure coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.