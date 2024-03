La Calabria piange la scomparsa di Gaetano Nola. Gallo: "Imprenditore modello"

"La Calabria perde un imprenditore modello, simbolo di tenacia, capacità di visione, innovazione". Così l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, commenta la morte di Gaetano Nola, fondatore di uno dei più noti e affermati gruppi imprenditoriali agroalimentari calabresi, scomparso ieri all’età di 92 anni.

"Alla sua lungimiranza, alla sua determinazione e alla sua dote di leggere i tempi e anticiparli - ricorda Gallo - si devono modelli, come la fondazione di Osas e Campoverde e l’esperienza legata alla Centrale del Latte, che sono stati d’esempio e fulcro del tessuto imprenditoriale agroalimentare calabrese e non solo, diventando modello per tanti agricoltori, trasformatisi in imprenditori seguendo il suo modello fatto di fiducia nella formazione, nella cooperazione e nell’innovazione". Aggiunge Gallo: "Lo ricorderemo per la sua sagacia e per essere stato un precursore, in grado di tradurre in solida concretezza prospettive di ampio respiro. Alla moglie Sandra ed ai figli Camillo, Luisa e Carolina giungano le condoglianze più sentite".