Il “lodo Calabria” per i call center, gli addetti per digitalizzare la Pa

La fumata bianca non c’è ma una via d’uscita in fondo al tunnel s’intravede. Non è poco in tempi così bui per i lavoratori dei call center. Ieri a Roma si è consumato il primo passaggio ufficiale con la riunione convocata dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e che ha visto la partecipazione della titolare del dicastero del Lavoro, Marina Calderone, oltre che dei rappresentanti di diverse Regioni - con la Calabria rappresentata dal governatore Roberto Occhiuto e dall’assessore Giovanni Calabrese - delle organizzazioni sindacali e di Tim, la principale azienda di telecomunicazioni del Paese.

«Si rischia una macelleria sociale», continuano a ripetere i sindacati dei call center. Perché la bolla dei telefoni ormai è scoppiata da un pezzo. Delocalizzazioni in Albania e in Africa, investimenti sull’intelligenza artificiale e sulle app popolate da bot hanno nettamente tagliato i volumi di lavoro.

Dunque, c’è l’urgenza di trovare soluzioni immediate. Quella proposta dalla Calabria, ascoltata con interesse durante il confronto capitolino, prevede la riconversione e la riqualificazione degli addetti in un'attività significativa e utile al Paese che è quella della digitalizzazione della Pubblica amministrazione.