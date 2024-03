Concorso docenti con promozioni all’85% in Calabria, ma i posti sono pochi

La gran corsa verso la cattedra. Numeri da capogiro raccontano i promossi alla prova scritta dei concorsi a cattedra finanziati grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). In Calabria le prime stime parlano d’una percentuale dell’80% per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia e la Primaria, e addirittura dell’85% per quanto invece concerne le Superiori di primo e secondo grado. Percentuali che, punto in più punto in meno, sono in linea con quanto successo nel resto d’Italia. Adesso scatta la fase orale (pratica per gli Itp), la quale inevitabilmente dovrà fare scattare la selezione che non c’è stata sinora. Perché i posti disponibili sono pochi, soprattutto a fronte dell’altissimo numero di partecipanti. La seconda prova è attesa tra aprile e maggio.

Tra l’altro bisogna ricordare che in questa tornata concorsuale il 30% dei posti, per ogni classe di concorso e per tipologia di posto, verrà riservato ai docenti che negli ultimi dieci anni scolastici, escluso il 2023/2024, hanno un servizio di insegnamento nelle scuole statali di almeno 180 giorni o svolto continuativamente dal 1° di febbraio fino agli scrutini finali, per tre anni scolastici anche non continuativi e uno specifico nella classe di concorso in cui si partecipa.

Tra le tante classi di concorso, diamo un’occhiata alle più richieste. Alle Medie, a esempio, per la A001 (Arte e immagine), risultano 7 disponibilità, 2 delle quali riservate a chi ha almeno tre anni di insegnamento. Per la A022 (Italiano, Storia e Geografia), risultano 184 disponibilità (55 riservate). Per la A028 (Matematica e Scienze) 6 posti (1 riservato), per la A049 (Scienze motorie e Sportive alle Medie) 5 cattedre (1 riservata), per la AA25 (Francese), 14 cattedre (4 riservate), solo 6 (1 riservata) per la AB25 (Inglese), 3 sia per la AG56 (Flauto) che per la AH56 (Oboe) senza nessun posto riservato, 6 (1 riservato) per la AJ56 (Pianoforte), 2 per la A010 (Discipline Grafico-Pubblicitarie) senza alcuna riserva.