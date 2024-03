Javier Zanetti a Scilla: la leggenda dell'Inter turista innamorato della Calabria. L'orgoglio di Occhiuto sui social

La Calabria, con le sue coste mozzafiato, i paesaggi incantevoli e la cultura ricca, continua a conquistare il cuore di personalità note a livello internazionale. L'ultimo in ordine di tempo a cadere sotto il fascino della regione è Javier Zanetti, ex capitano e simbolo indiscusso dell'Inter, il quale ha deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza nella pittoresca Scilla con la moglie Paula de La Fuente.

L'annuncio è arrivato direttamente da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, attraverso un post entusiasta sui social media: “L’ex capitano e storica bandiera dell’Inter, Javier Zanetti, in vacanza a Scilla! La Calabria è un vero e proprio paradiso, e il vicepresidente del club nerazzurro, assieme alla moglie, se ne è follemente innamorato”.

Questa visita non solo conferma la Calabria come destinazione di prim'ordine per il turismo di qualità ma testimonia anche il legame sempre più forte tra il mondo dello sport e le bellezze italiane. Zanetti, conosciuto per il suo impegno in campo e fuori, ha dimostrato ancora una volta il suo buon gusto scegliendo Scilla per una fuga dalla routine quotidiana, evidenziando le potenzialità turistiche della regione, che spaziano dalle bellezze naturali alla gastronomia, dall'arte alla cultura.