Calabria sempre meno giovane. L’immigrazione non è sufficiente

Il contributo demografico degli stranieri al ringiovanimento della popolazione residente in Calabria esiste ma non riesce a contrastare il declino della popolazione. È questo uno dei dati più significativi che emerge nel Dossier statistico immigrazione 2023 redatto dal Centro studi e ricerche Idos che fotografa in tutto il Paese in numeri dei migranti e i flussi migratori, interni ed esterni. Il documento è stato presentato ieri alla Cittadella regionale dalla referente Idos per la Calabria, Roberta Saladino, alla presenza del dg del dipartimento Lavoro della Regione Calabria, Roberto Cosentino.

I dati Istat a fine 2022 indicavano 94.203 residenti in Calabria, per un’incidenza del 5.1% sulla popolazione residente totale. A livello territoriale, Cosenza e Reggio Calabria ne contano il numero più alto: 33.538 la prima e 28.883 la seconda.

Nel 2022, il saldo naturale della popolazione totale è stato pari a -9.484 unità, determinato da un lato dall’allungamento dell’età media e dall’altro dal continuo calo delle nascite. Senza stranieri, il saldo naturale sarebbe stato negativo per oltre 10mila unità. L’età media della popolazione straniera si attesta a 35 anni, dieci in meno rispetto alla media della popolazione di nazionalità italiana residente in Calabria. Un dato che serve a migliorare il rapporto di dipendenza degli anziani sulla popolazione residente tra 15 e 64 anni, ma non il dato sull’indice di vecchiaia che passa dal 178% del 2021 al 184% del 2022: per 100 persone di età inferiore a 15 anni in Calabria, ce ne sono 184 con età superiore a 65 anni. Il dato evidenzia quindi come il trend di invecchiamento della popolazione sia in incremento.