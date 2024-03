Scontro mortale in Puglia: le tre giovani vittime calabresi Antonio, Silvia e Marcella tornavano da un raduno

Tornavano probabilmente da un raduno cosplay (in cui i partecipanti indossano costumi di personaggi di film, cartoni o fumetti) in Puglia i tre giovani calabresi morti in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 100 all’altezza del comune di Mottola, in provincia di Taranto. Le tre vittime – il 31enne Antonio Panzitta di Joppolo, la 23enne di Vibo Valentia Silvia Scardamaglia e la cosentina della Sibaritide Marcella Risoli, di 26 – si trovavano a bordo di una Peugeot 106 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Bmw sulla quale viaggiava una famiglia pugliese di tre persone (tra le quali un 13enne) rimaste ferite.

Sul posto i carabinieri per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del tragico impatto, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta hanno estratto i corpi dalle lamiere contorte dell’utilitaria e aiutato i soccorritori del 118 a far uscire dall’altra autovettura le persone rimaste ferite, trasferite in codice rosso all’ospedale della Ss Annunziata di Taranto: non sarebbero comunque in pericolo di vita.