Il caro-voli “incombe” sulla Pasqua. Tariffe anche sopra i 500 euro per tornare in Calabria e ripartire

Feste all’orizzonte, salasso per le tasche in arrivo. In mezzo il solito trend: tornare in Calabria per Pasqua è un “lusso” possibile non proprio per tutti. Il caro-voli non ammette pause e anche stavolta sarà l’argomento clou per migliaia di calabresi alle prese col dilemma se tornare o meno nella terra d’origine per un breve periodo di vacanza. Rientrare a queste latitudini da Milano, Bologna, Roma, Torino o Venezia in uno dei giorni clou del ponte pasquale costerà molto. Ecco qualche ipotesi, frutto dell’elaborazione dei dati raccolti ieri da questo giornale: per un volo diretto solo andata Milano Linate-Reggio Calabria il 29 marzo bisognerà scucire 196 euro, il giorno successivo si sale a 217 euro. Simulando un viaggio di andata (il 29 marzo) e di ritorno (il 2 aprile) si arriverebbero a spendere 509 euro. Partendo il 30 marzo l’esborso salirebbe a 528 euro. Un po’ più accessibili sono, invece, le tariffe sulla tratta Roma-Reggio: qui prendendo ad esempio sempre le stesse date: andata il 23 e rientro nella Capitale il 27, la migliore offerta è a 394 euro. Paradossalmente, un po’ come successo già lo scorso Natale, i prezzi sono meno alle stelle se qualcuno decidesse di tornare da Venezia: facendo scalo a Roma per poi giungere al “Tito Minniti” e tenendo presente il percorso inverso per tornare a casa, il costo ammonterebbe a 445 euro. Più alta la tariffa, invece, per chi parte da Torino e approda in riva allo Stretto: per andata e ritorno (con scalo intermedio a Fiumicino) sono necessari almeno 481 euro.