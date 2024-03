Scuola in Calabria trend negativo, le classi si svuotano: oggi vertice all’Ufficio scolastico regionale

Prende corpo la scuola che verrà. Completata la fase delle iscrizioni degli alunni, è arrivato il momento di fare i conti coi docenti da mandare in classe. Se ne parlerà oggi pomeriggio in un incontro nell’Ufficio scolastico regionale alla presenza dei sindacati. All’ordine del giorno l’avvio delle operazioni riguardanti il nuovo anno scolastico e in particolare la ripartizione del contingente generale dei docenti, compreso l’organico di Sostegno. Quest’ultimo è un passaggio delicato considerato il taglio dell’anno passato relativo ai rapporti 1/1 (un docente per ogni alunno) per i casi meno gravi.

«Bisogna operare con cautela e attenzione, perché ci sono molti ragazzi che non hanno situazioni considerate gravi, ma hanno bisogno d’un docente di sostegno per 18 ore. Si richiama tutti a una maggiore responsabilità», commenta il segretario regionale della Uil Scuola Rua, Andrea Codispoti, che però oggi non siederà al tavolo perché la Uil non ha siglato il nuovo contratto nazionale.

Trend negativo L’Ufficio scolastico regionale non ha ancora completato il conteggio di tutte le iscrizioni (continuerà a lavorare sino a un attimo prima della riunione con le sigle di categoria), quindi non ci sono certezze numeriche su quanti saranno le studentesse e gli studenti che entreranno in classe il prossimo settembre. Epperò un trend c’è e non è assolutamente positivo. Come già avvenuto lo scorso anno, a livello regionale come nel resto della penisola, i numeri sono in calo. Ecco perché anche da parte dei sindacati c’è grande attesa per capire come la diminuzione delle iscrizioni inciderà sul numero dei docenti nelle classi. La direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, assieme al team che tiene le redini della scuola calabrese, sta lavorando con grande attenzione su questo tema a tutela dei docenti, oltre degli studenti e delle altre componenti.

