Meteo, allerta gialla in Calabria tranne la provincia di Reggio: grandinate e raffiche di vento

La perturbazione che nel weekend ha raggiunto l’Italia influenzerà molte regioni fino a martedì, dopo di che, quasi a sorpresa, tornerà a farci visita l'anticiclone africano.

Lo afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it precisando che fino a martedì mattina saranno soprattutto le regioni centro-meridionali peninsulari ad essere interessate dalle precipitazioni. I fenomeni meteo potrebbero presentarsi sotto forma di temporale con grandine, mentre la neve scenderà diffusa sugli Appennini mediamente sopra i 1300-1400 metri. Al Nord invece il tempo andrà progressivamente migliorando con le ultime piogge che bagneranno Liguria ed Emilia Romagna, ma solo nella giornata di lunedì. Questo miglioramento sarà sempre più evidente nella giornata di martedì anche al Centro quando il tempo andrà lentamente migliorando con gli ultimi rovesci, specie al mattino. Rimarrà ancora un pò instabile al Sud. In Calabria, per come comunicato nel bollettino della Protezione civile, fenomeni, più frequenti sui settori tirrenici, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.