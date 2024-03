Decreti Arrical efficaci, il Tar Calabria non concede la sospensiva a Congesi e Comune di Cortale

Il Tar Calabria, con riferimento ai ricorsi presentati dal Comune di Cortale, da Congesi e dai vari Comuni del crotonese appartenenti al Congesi avverso la normativa regionale sul servizio idrico integrato e i diversi provvedimenti assunti nel tempo da Arrical, dopo aver già rigettato le istanze cautelari proposte con i ricorsi principali, ritenendole infondate per motivo di merito, con le ordinanze n° 155/2024, 156/2024, 223/2024, si è pronunciato sulle nuove istanze cautelari richieste mediante motivi aggiunti anche sul recente decreto n.1 del 10 gennaio 2024 del Commissario Arrical ed ha fissato, senza concedere la sospensiva e senza entrare nel merito della controversia, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., in maniera sollecita l'udienza di merito per la data del 19.06.2024, al fine di poter decidere i ricorsi assieme a quelli proposti da altri soggetti e già fissati per quella data.