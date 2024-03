I Comuni della Calabria pretendono il pagamento dell’Imu sulle case popolari

Rischia di assumere i contorni di un grande problema quello del contenzioso attivato da moltissimi Comuni calabresi nei confronti di Aterp, l’Azienda di edilizia residenziale pubblica. Il motivo del contendere è quello dell’imposizione dell’Imu – la tassa per il possesso degli immobili – nei confronti dell’azienda sugli alloggi di edilizia sociale. Si stanno moltiplicando gli accertamenti con contestuale avvio del contenzioso davanti alle commissioni tributarie provinciali, tanto che l’Aterp ha allertato tutti sul rischio di un caos contabile derivante da un contenzioso che sembra senza freni.

Sono – come si diceva in precedenza – tantissimi gli enti che stanno richiedendo il pagamento dell’Imu per gli anni 2018-2019 e 2020 e si contano in tutte le province calabresi. Secca la presa di posizione dell’Aterp, che fa riferimento alla normativa per contestare gli avvisi di accertamento: «Imputare l’Imu sugli immobili Erp equivale a violare il principio della trasparenza nei confronti del contribuente, tutelato dall’articolo 7 della legge 212/2000 – Statuto del contribuente».